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Бальбуэна заявил, что в сборной Парагвая ждут матча с Россией

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Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос о предстоящем матче против сборной России.

«С нетерпением ждём, когда все вместе сможем собраться в составе национальной команды. Большинство игроков нашей сборной — друзья. Конечно, мы ждём матча с Россией, это будет отличная игра», — заявил Бальбуэна «Спорт-Экспрессу». 

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

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