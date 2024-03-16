Хлусевич — о выборах президента: политических дебатов не было в команде

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рад, что была возможность проголосовать за президента на тренировочной базе.

«Очень классно, что проголосовали прямо на базе в Новогорске. Очень удобно и всё доступно. Были ли политические дебаты основной темой команды? Нет, конечно», — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Российская команда 16 марта посетила избирательный участок в подмосковном Новогорске.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В это время футболисты на сборах готовятся к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем. Встреча с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем — 25 марта.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чём говорят игроки национальной команды на сборе.