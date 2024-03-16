Круговой: я мог бы играть в «Реале», но и за «Зенит-2» тоже кто-то должен это делать

Защитник «Зенита» Данил Круговой с иронией высказался об игре за вторую команду санкт-петербургского клуба.

«Я бы мог играть за «Реал». Но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», — написал футболист в соцсетях.

Напомним, что 25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ. Сейчас футболист выступает за «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от обмена Кругового на Фёдора Чалова с доплатой за игрока ЦСКА.