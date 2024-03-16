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Ткаченко: Ивич не сумел убедить руководство, что «Краснодар» сможет удержаться хотя бы в тройке

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Футбольный агент Герман Ткаченко высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
Ткаченко: Ивич не сумел убедить руководство, что «Краснодар» сможет удержаться хотя бы в тройке
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ивич проделал крутую работу для того, чтобы команда оказалась лидером после первой части, но не сумел убедить руководство, что сможет удержаться хотя бы в тройке, а к этому добавилось накопившееся раздражение. Это и заставило Галицкого принять непростое решение», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Он добавил, что разногласия между тренером и руководством были по многим вопросам: игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба. По его словам, команда также не была готова к рестарту чемпионата.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. 

Перед этим краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера.

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