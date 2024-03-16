Испанский журналист: Захарян — качественный игрок, но ему ещё нужно расти

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян — качественный игрок. Но он молод, ему ещё нужно расти. Посмотрим, как будет проходить его адаптация после дебютного гола. Возможно, это поможет Захаряну психологически», — заявил Эспина в беседе с «РБ Спорт».

Россиянин отличился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0). Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. У «Кадиса» 22 очка и 18-я позиция.

Ранее сообщалось, что Захарян вылетел из Испании в Россию для участия в тренировочных сборах национальной команды.