Мамиашвили: есть разные позиции по Олимпиаде, некоторые отличаются просто радикально

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Пока идёт процесс выработки решения, мы ждем окончательных формулировок по допуску от МОК. Сейчас существуют несколько позиций по вопросу участия наших спортсменов в Олимпийских игра 2024 года в нейтральном статусе. И некоторые из них просто радикально отличаются друг от друга», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.