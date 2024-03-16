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Мамиашвили: есть разные позиции по Олимпиаде, некоторые отличаются просто радикально

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.
Мамиашвили: есть разные позиции по Олимпиаде, некоторые отличаются просто радикально
  • РИА Новости

«Пока идёт процесс выработки решения, мы ждем окончательных формулировок по допуску от МОК. Сейчас существуют несколько позиций по вопросу участия наших спортсменов в Олимпийских игра 2024 года в нейтральном статусе. И некоторые из них просто радикально отличаются друг от друга», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.

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