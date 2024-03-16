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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян едет в Россию

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Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что российский полузащитник Арсен Захарян отправился в национальную команду.
В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян едет в Россию
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Арсен уже в пути, он едет в Россию», — цитирует Мундуате Sport24.

21 марта сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Напомним, что Захарян забил свой дебютный гол за испанскую команду в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

Россиянин перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

Ранее в пресс-службе сборной России выкриком Роналду отреагировали на дебютный гол Захаряна за «Реал Сосьедад».

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