Первак — об Абаскале: чуть научился тренировать и начал работать
- РИА Новости
«Случайно попал, чуть научился тренировать и начал работать, тем более за хорошие деньги. В школе учится и деньги получает — прекрасная жизнь, чего ему волноваться», — приводит слова Первака «Спорт день за днем».
По мнению бывшего генерального директора красно-белых, Абаскалю «по барабану» на результат грядущего противостояния с «Зенитом. При этом эксперт уверен, что москвичи попытаются оказаться петербуржцам сопротивление и побороться за выход в финал Пути РПЛ Кубка России.
Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев затруднился предсказать фаворита в противостоянии между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке страны.