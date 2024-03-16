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Первак — об Абаскале: чуть научился тренировать и начал работать

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак критически высказался о нынешнем главном тренере десятикратных чемпионом России по футболу Гильермо Абаскале.
Первак — об Абаскале: чуть научился тренировать и начал работать
  • РИА Новости

«Случайно попал, чуть научился тренировать и начал работать, тем более за хорошие деньги. В школе учится и деньги получает — прекрасная жизнь, чего ему волноваться», — приводит слова Первака «Спорт день за днем».

По мнению бывшего генерального директора красно-белых, Абаскалю «по барабану» на результат грядущего противостояния с «Зенитом. При этом эксперт уверен, что москвичи попытаются оказаться петербуржцам сопротивление и побороться за выход в финал Пути РПЛ Кубка России.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев затруднился предсказать фаворита в противостоянии между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке страны. 

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