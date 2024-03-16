Гаджиев: сложно предсказать, кто победит в кубковом противостоянии «Зенита» со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался об итогах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, где петербургская команда сыграет со «Спартаком».

«Это же принципиальное противостояние. Оно стало таким особенно в последние годы. Поэтому, где бы они ни играли — в четвертьфинале, полуфинале, финале или на ранней стадии — борьба будет напряженной. Сложно предсказать, кто победит. Особенно с учётом кубковой специфики», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА проведёт матчи с «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Зенитом».

На этой стадии команды проведут по два матча — дома и в гостях. Победитель выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший опустится в нижнюю сетку — Путь регионов.

Первые игры пройдут 2—4 апреля.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об итогах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, где петербургская команда сыграет со «Спартаком».