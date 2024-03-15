Сорокин: чем бы ни закончилась история с Промесом, неприятный шлейф останется

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«А что РФС может тут сделать? Совершено нарушение, за него положены определённые санкции. «Спартак» — большой клуб, который справится с таким сюжетом. Чем бы ни закончилась история, неприятный шлейф всё равно останется. Ничего приятного в этом нет», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Промес не находится в тюрьме для ожидающих экстрадиции.