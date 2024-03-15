Metaratings: руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Абаскаля

Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера «Спартака».

Как сообщает Metaratings, руководство клуба не рассматривает вопрос об отставке испанца.

После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России по футболу в СМИ появились слухи о скорой отставке Абаскаля.

Он возглавил команду в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед и потерпели 21 поражение, а ещё 14 встреч свели вничью.

Ранее Рауль Рианчо поделился мнением о возможной отставке Абаскаля.