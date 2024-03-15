RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Абаскаля

Короткая ссылка
Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера «Спартака».
Metaratings: руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает Metaratings, руководство клуба не рассматривает вопрос об отставке испанца.

После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России по футболу в СМИ появились слухи о скорой отставке Абаскаля.

Он возглавил команду в 2022 году. Под его руководством десятикратные чемпионы страны провели 70 матчей, в которых одержали 35 побед и потерпели 21 поражение, а ещё 14 встреч свели вничью.

Ранее Рауль Рианчо поделился мнением о возможной отставке Абаскаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить