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Сорокин заявил, что РФС сохраняет хорошие отношения с ФИФА и УЕФА

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Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что организация сохраняет хорошие отношения с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сорокин заявил, что РФС сохраняет хорошие отношения с ФИФА и УЕФА
  • РИА Новости

«Всегда подчеркивал, что на личном уровне у нас хорошие контакты с ФИФА и УЕФА, нет Великой Китайской стены между нами. Есть определённые политические решения, которые сообщество воспринимает с сожалением», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков рассказал об отношениях организации с ФИФА и УЕФА.

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