Сорокин заявил, что РФС сохраняет хорошие отношения с ФИФА и УЕФА

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что организация сохраняет хорошие отношения с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Всегда подчеркивал, что на личном уровне у нас хорошие контакты с ФИФА и УЕФА, нет Великой Китайской стены между нами. Есть определённые политические решения, которые сообщество воспринимает с сожалением», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков рассказал об отношениях организации с ФИФА и УЕФА.