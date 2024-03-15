Сорокин заявил, что РФС сохраняет хорошие отношения с ФИФА и УЕФА
- РИА Новости
«Всегда подчеркивал, что на личном уровне у нас хорошие контакты с ФИФА и УЕФА, нет Великой Китайской стены между нами. Есть определённые политические решения, которые сообщество воспринимает с сожалением», — приводит слова Сорокина РИА Новости.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Дюков рассказал об отношениях организации с ФИФА и УЕФА.