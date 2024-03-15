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Определён автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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Гол защитника миланского «Интера» Федерико Димарко в ворота мадридского «Атлетико» признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.
Определён автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов
  • AP
  • © Martin Meissner

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помимо Димарко на звание автора лучшего гола недели претендовали поразивший ворота «Порту» хавбек «Арсенала» Леандро Троссард, забивший ПСВ вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. А также Роберт Левандовски, чей точный удар помог «Барселоне» взять верх над «Наполи».

Димарко отличился на 33-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико», который проходил в Мадриде. Тем не менее, это не спасло миланский коллектив от вылета из турнира. В основное время подопечные Симоне Индзаги пропустили дважды, а потом уступили в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак получил награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

 

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