Свищёв: вопрос допуска россиян на ОИ носит политический, а не спортивный характер

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказал своё мнение относительно того, что Международный олимпийский комитет (МОК) не станет менять критерии допуска россиян на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Если в анкете, которую наши спортсмены должны будут заполнить, будет присутствовать графа «Осуждаешь ли ты СВО?», то это прямо противоречит нашему российскому законодательству. Отвечать на такой провокационный вопрос вряд ли кто-то позволит», — сказал чиновник «Спорт-Экспрессу».

Свищёв также подчеркнул, что множество российских федераций и спортсменов уже открестились от участия в Играх на дискредитирующих их условиях.



«Это сложный и уже политический, а не спортивный вопрос», — добавил он.



8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.



Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что на двух последних зимних Олимпиадах российские спортсмены «приняли унижение».





