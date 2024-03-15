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Голкипер «Атлетико» Облак признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак получил награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
Голкипер «Атлетико» Облак признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • AP

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в споре за почётное звание Облак обошёл своего коллегу, вратаря лондонского «Арсенала» Давида Райю, защитника «Барселоны» Пау Кубарси и флангового полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

В ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Интером» Облак совершил четыре сейва, а также отразил два удара в серии послематчевых 11-метровых.

31-летний Облак защищает цвета «Атлетико» с 2014 года. За это время он успел провести за «матрасников» 434 матча во всех турнирах, в которых пропустил 351 мяч.

В составе мадридской команды он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА. А в 2018 году помог «Атлетико» одержать победу в Лиге Европы.

Ранее в Ньоне определились соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов.

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