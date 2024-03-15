Дюков: инициатива о включении белорусских клубов в российские турниры должна идти от них
- РИА Новости
«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».
21 октября 2023 года министр спорта России Олег Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Матыцин рассказал, что Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами.