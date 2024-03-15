RT в Telegram
Подпишись

Футболист Эммерсон — о знании русского языка: могу построить предложение из мата

Короткая ссылка
Защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон восхитился богатством и разнообразием русского языка.
Футболист Эммерсон — о знании русского языка: могу построить предложение из мата
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый! Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трёх слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата», — сказал Эммерсон Sport24.

При этом спортсмен заметил, что не считает правильным материться всем людям и вне зависимости от ситуации и места. По словам Эммерсона, он сам занимается этим только в кругу людей, знающих, что «он не какое-то быдло».

Эмерсон известен по выступлениям за украинские «Черноморец», «Карпаты» и «Олимпик», датский «Вайле» и российские «Армавир» и «СКА-Хабаровск». Цвета «Урала» он защищает с 2022 года.

Ранее защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон раскритиковал идею вставать на колено в знак борьбы с расизмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить