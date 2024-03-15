Футболист Эммерсон — о знании русского языка: могу построить предложение из мата

Защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон восхитился богатством и разнообразием русского языка.

«Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый! Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трёх слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата», — сказал Эммерсон Sport24.

При этом спортсмен заметил, что не считает правильным материться всем людям и вне зависимости от ситуации и места. По словам Эммерсона, он сам занимается этим только в кругу людей, знающих, что «он не какое-то быдло».

Эмерсон известен по выступлениям за украинские «Черноморец», «Карпаты» и «Олимпик», датский «Вайле» и российские «Армавир» и «СКА-Хабаровск». Цвета «Урала» он защищает с 2022 года.

Ранее защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон раскритиковал идею вставать на колено в знак борьбы с расизмом.