Махачев — о Царукяне и Оливейре: побил и расстроил обоих

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев высказался о грядущем поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой, который пройдёт на турнире UFC 300.

«Оливейра — Царукян — это хороший бой. Для меня тут 50 на 50, не знаю, кто победит, у обоих есть хорошие шансы. Хочу посмотреть этот поединок. Я побил обоих, расстроил обоих и оба хотят реванша со мной», — заявил Махачев в интервью MMA Junkie.

Поединок между Царукяном и Оливейрой откроет основного кард юбилейного, 300-го турнира UFC, который пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе. За свою карьеру российско-армянский боец провёл 24 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения. Бразилец выиграл 34 боя и девять раз уступил.

Ранее Махачев признался, что хотел провести свой следующий поединок в марте, но американский промоушен ему отказал.