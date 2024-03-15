Махачев — о Царукяне и Оливейре: побил и расстроил обоих
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«Оливейра — Царукян — это хороший бой. Для меня тут 50 на 50, не знаю, кто победит, у обоих есть хорошие шансы. Хочу посмотреть этот поединок. Я побил обоих, расстроил обоих и оба хотят реванша со мной», — заявил Махачев в интервью MMA Junkie.
Поединок между Царукяном и Оливейрой откроет основного кард юбилейного, 300-го турнира UFC, который пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе. За свою карьеру российско-армянский боец провёл 24 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения. Бразилец выиграл 34 боя и девять раз уступил.
Ранее Махачев признался, что хотел провести свой следующий поединок в марте, но американский промоушен ему отказал.