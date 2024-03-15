RT в Telegram
Подпишись

Мостовой считает, что в России Абаскаля вознесли до небес

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль в России получил рекламу, которой ему хватит на долгие годы.
Мостовой считает, что в России Абаскаля вознесли до небес
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо — здорово, нет — плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему её хватит на десять лет вперёд», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Он отметил, что результат на поле так или иначе делают футболисты, а не главный тренер.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 10 июня 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что журналисты постоянно создают проблемы команде. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить