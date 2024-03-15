Мостовой считает, что в России Абаскаля вознесли до небес

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль в России получил рекламу, которой ему хватит на долгие годы.

«Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо — здорово, нет — плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему её хватит на десять лет вперёд», — сказал Мостовой «Чемпионату».



Он отметил, что результат на поле так или иначе делают футболисты, а не главный тренер.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 10 июня 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2023/2024.



Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что журналисты постоянно создают проблемы команде.



