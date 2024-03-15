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Президент «Урала»: в Сочи цены на сборы команды такие же, как в ОАЭ

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Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему команда во время перерыва на матчи сборных проведёт сборы в ОАЭ, а не в России.
Президент «Урала»: в Сочи цены на сборы команды такие же, как в ОАЭ
  • РИА Новости

«Сборы проводим в Эмиратах, потому что нам там комфортно тренироваться, там хорошие условия. Там цены такие же, если не больше, а условия в Эмиратх намного лучше», — сказал Иванов «РБ Спорту».

Он добавил, что из Екатеринбурга есть прямой рейс в ОАЭ, который занимает столько же времени, что и перелёт в Сочи. 

После 20 туров РПЛ «Урал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе екатеринбуржцев 19 очков. 

Ранее Игорь Акинфеев заявил, что самый эмоциональный момент в его карьере — это первые сборы с ЦСКА. 

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