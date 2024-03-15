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Зобнин поделился мнением о предстоящих матчах с «Зенитом» в Кубке России

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о будущих матчах с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Зобнин поделился мнением о предстоящих матчах с «Зенитом» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Интересное противостояние с сильной командой. Думаю, придёт много людей, будет хорошая атмосфера, хорошая погода. Для зрелищности матча это хорошо», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».

Полузащитник заверил, что красно-белые постараются не разочаровать своих болельщиков в противостоянии с действующим чемпионом страны и будут играть на победу.

В последних 16 матчах «Спартак» лишь однажды одержал победу над «Зенитом», потерпел десять поражений и пять раз сыграл вничью. В последний раз красно-белые брали верх на групповой стадии Кубка России 29 сентября 2022 года.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об итогах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, где петербургская команда сыграет со «Спартаком».

 

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