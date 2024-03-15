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Кержаков — о жеребьёвке Кубка России: со «Спартаком» хотелось бы встретиться в финале

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об итогах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, где петербургская команда сыграет со «Спартаком».
Кержаков — о жеребьёвке Кубка России: со «Спартаком» хотелось бы встретиться в финале
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В принципе, шанс был большой, что выпадет «Спартак», 30 с лишним процентов. Неожиданности не произошло. Но вообще хотелось бы с ними встретиться в финале в переполненных «Лужниках». Такие матчи всегда для болельщиков являются украшением», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА проведёт матчи с «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Зенитом».

На этой стадии команды проведут по два матча — дома и в гостях. Победитель выйдёт в финал Пути РПЛ, проигравший опустится в нижнюю сетку — Путь регионов.

Первые игры пройдут 2—4 апреля.

Ранее состоялась жеребьёвка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

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