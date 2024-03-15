Кержаков — о жеребьёвке Кубка России: со «Спартаком» хотелось бы встретиться в финале
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«В принципе, шанс был большой, что выпадет «Спартак», 30 с лишним процентов. Неожиданности не произошло. Но вообще хотелось бы с ними встретиться в финале в переполненных «Лужниках». Такие матчи всегда для болельщиков являются украшением», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА проведёт матчи с «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Зенитом».
На этой стадии команды проведут по два матча — дома и в гостях. Победитель выйдёт в финал Пути РПЛ, проигравший опустится в нижнюю сетку — Путь регионов.
Первые игры пройдут 2—4 апреля.
Ранее состоялась жеребьёвка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.