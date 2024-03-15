Саутин рассказал, как выступал на соревнованиях с призовым фондом в $100

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин ответил, чем его поколение спортсменов отличалось от нынешнего.

«Ничем. Работали в одинаковых и не самых комфортных условиях. База была фактически одна — в Электростали. Не сравнить с теми возможностями, которые есть сейчас. Но нам хотелось прыгать, хотелось выигрывать. Других возможностей как-то себя проявить толком и не имелось. И тем более не такая устроенная была жизнь, как сейчас. Каждый понимал, что если чего-то хочет добиться, если хочет сделать себе имя, то должен в каждой попытке показывать максимум того, на что способен», — признался Саутин в интервью RT.

По его словам, он до сих пор вспоминает о своих очных дуэлях с Владимиром Тимошининым за право выступить на коммерческих соревнованиях.

В 1998 году выступали в Аахене, где победителю соревнований платили $100. Сейчас, я думаю, ребята за эти деньги шаг не сделают, с кровати не встанут. А нам надо было как-то выживать, зарабатывать и показывать хорошие результаты. Не только на чемпионатах мира или Олимпиадах, а от турнира к турниру», — добавил Саутин.

Ранее Саутин ответил, за какое выступление ему до сих пор обидно.