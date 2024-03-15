Двукратный олимпийский чемпион Саутин ответил, за какое выступление ему до сих пор обидно

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин признался, что до сих пор сожалеет о своём выступлении на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

«Мог бы завоевать ещё одну золотую медаль. Или когда подвёл Сашу Доброскока в Афинах, где мы, уже будучи чемпионами мира, по всем раскладам должны были выиграть синхрон. Заноза до сих пор сидит… Меня тогда сильнее задело то, что Доброскоку очень быстро нашли другого партнёра — под тем предлогом, что мне нужно взять паузу. Мы и сейчас на самом деле, хоть и восстановили отношения, никогда не поднимаем тему той Олимпиады», — признался Саутин в интервью RT.

Ранее Саутин рассказал о драке осенью 1991 года, в которой получил четыре ножевых ранения.