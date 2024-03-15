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Убийцу уральского боксёра Максимова приговорили к 13 годами колонии

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Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговорам двум местным жителям, осуждённым по делу об убийстве КМС по боксу Александра Максимова и ранении его друга в августе 2023 года.
Убийцу уральского боксёра Максимова приговорили к 13 годами колонии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, осуждённые за убийство спортсмена жители получили 13 и три года колонии.

«Красногорский райсуд Каменска-Уральского назначил 38-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве, наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а 34-летнему мужчине, обвиняемому в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия, — наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошёл в ночь на 12 августа 2023 года в кафе-клубе Каменска-Уральского. Между приехавшим в заведение Максимовым и одним из посетителей завязалась перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта один из обвиняемых применил огнестрельное оружие — пистолет марки «Гроза-01», второй — травматический пистолет Grand Power. В результате боксёр погиб на месте, а здоровью его друга был причинён вред средней тяжести.

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