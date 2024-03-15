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Быстров: Промес — никакой не преступник, пока его не посадили в тюрьму

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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что футболиста красно-белых Квинси Промеса нельзя называть преступником, пока его вина не будет доказана.
Быстров: Промес — никакой не преступник, пока его не посадили в тюрьму
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Промес — никакой не преступник, пока это официально не объявили и его не посадили в тюрьму. Во‑вторых, люди всегда будут делиться на два лагеря — одни за, другие против», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 

Ранее бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не верит в прямое участие Промеса в наркотрафике.

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