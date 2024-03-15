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Женская сборная России осталась на 26-м месте в мировом рейтинге ФИФА

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Женская сборная России осталась на 26-м месте в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Женская сборная России осталась на 26-м месте в мировом рейтинге ФИФА
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте организации, на счету российской команды 1716 очков.

На первом месте находится сборная Испании, набравшая 2085 очков. На второй позиции — Англия (2021). Замыкает тройку лидеров сборная Франции (2018).

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА хочет ужесточить санкции за расизм.

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