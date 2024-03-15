Женская сборная России осталась на 26-м месте в мировом рейтинге ФИФА
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Как сообщается на официальном сайте организации, на счету российской команды 1716 очков.
На первом месте находится сборная Испании, набравшая 2085 очков. На второй позиции — Англия (2021). Замыкает тройку лидеров сборная Франции (2018).
ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА хочет ужесточить санкции за расизм.