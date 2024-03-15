Акинфеев: самый эмоциональный момент в карьере — первые сборы с основой ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что самый эмоциональный момент в карьере пришёлся на первые сборы с основной командой армейского клуба.

«Самое начало, когда Газзаев взял меня на сборы, где посадил на лавку. Я там даже не тренировался особо — только какие-то упражнения делал, в футбол не играл. Вот тогда эмоции у меня зашкаливали, пёрли. А тут ещё и первый раз с основой», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 19 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и семь раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев прокомментировал восьмое место армейского клуба перед зимним перерывом.