Гурцкая назвал катастрофой увольнение Ивича из «Краснодара»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Хотя это товарищ наш, Мурад Мусаев, но Ивича увольнение — это катастрофа, вообще то, что сделал «Краснодар». Катастрофа для всего футбола? Я думаю, что да. Я думаю, что РПЛ потеряет яркую команду, которая могла на равных бороться с лидерами футбола России», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.