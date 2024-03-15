RT в Telegram
Подпишись

Гурцкая назвал катастрофой увольнение Ивича из «Краснодара»

Короткая ссылка
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
Гурцкая назвал катастрофой увольнение Ивича из «Краснодара»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хотя это товарищ наш, Мурад Мусаев, но Ивича увольнение — это катастрофа, вообще то, что сделал «Краснодар». Катастрофа для всего футбола? Я думаю, что да. Я думаю, что РПЛ потеряет яркую команду, которая могла на равных бороться с лидерами футбола России», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. 

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить