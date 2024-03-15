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Акинфеев — о новом контракте с ЦСКА: до мая будем играть, а дальше посмотрим

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём контракте с армейскоим клубом.

«Я не переживаю из-за окончания контракта. Мы договорились с Романом Юрьевичем Бабаевым всё обсудить позже. Что будет в мае, мне сейчас неинтересно. Есть ли желание продолжать играть? Есть — до мая вот будем играть. А дальше посмотрим», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 19 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и семь раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев прокомментировал восьмое место армейского клуба перед зимним перерывом.

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