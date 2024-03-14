Игнатьев — о возможной отставке Абаскаля: я не сторонник таких шараханий

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть пост наставника «Спартака».

«Наверное, «Спартак» примет какое-то решение по Абаскалю. Я не сторонник таких шараханий. Он должен доработать», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает шестое место.

Ранее Франко Камоцци заявил, что Абаскаля давно уже следовало уволить из «Спартака».