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Трусова — о первых соревнованиях: мама рассказывала, что я была почти невменяемая

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих первых соревнованиях.
Трусова — о первых соревнованиях: мама рассказывала, что я была почти невменяемая
  • РИА Новости

«Я не помню свои первые соревнования. Мама рассказывала, что я была почти невменяемая, просто выходила. Мне говорили: «Ты понимаешь, что ты будешь одна кататься?» Я говорила: «Да». И просто выходила каталась», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.

Ранее Александра Трусова ответила на вопрос, любит ли она читать книги.

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