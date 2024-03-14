Уткин — об увольнении Ивича: это решение одного человека

Спортивный журналист Василий Уткин высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

«Мы не узнаем причину, никогда, вообще никаким образом. Если только нам об этом не расскажет господин Галицкий Сергей Николаевич. Потому что «Краснодар» — это клуб частный, и любое важное решение — это всегда то, что называется по-английски one-man decision, то есть решение одного человека», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее Ивич сообщил, что покинул Россию.