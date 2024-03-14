Уткин — об увольнении Ивича: это решение одного человека
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«Мы не узнаем причину, никогда, вообще никаким образом. Если только нам об этом не расскажет господин Галицкий Сергей Николаевич. Потому что «Краснодар» — это клуб частный, и любое важное решение — это всегда то, что называется по-английски one-man decision, то есть решение одного человека», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.
Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.
Ранее Ивич сообщил, что покинул Россию.