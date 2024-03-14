Фигуристы Меренкова и Галимов победили в парах на юниорском Кубке Федерации
- РИА Новости
Пара показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программах, набрав на соревнованиях в сумме 184,21 балла.
Второе место заняли Алиса Блинникова и Алексей Карпов (178,57), третьими стали Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (170,05).
Турнир проходит в Сочи с 13 по 15 марта.
Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке 2022 года по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе.