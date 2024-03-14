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Фигуристы Меренкова и Галимов победили в парах на юниорском Кубке Федерации

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Фигуристы Вероника Меренкова и Даниль Галимов стали победителями на юниорском Кубке Федерации в парном катании.
Фигуристы Меренкова и Галимов победили в парах на юниорском Кубке Федерации
  • РИА Новости

Пара показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программах, набрав на соревнованиях в сумме 184,21 балла.

Второе место заняли Алиса Блинникова и Алексей Карпов (178,57), третьими стали Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (170,05).

Турнир проходит в Сочи с 13 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке 2022 года по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе.

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