Исполком ФЛГР не выявил нарушений в работе жюри Спартакиады учащихся в инциденте с массовым завалом

Исполнительный комитет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не нашёл нарушений в работе жюри соревнований на Спартакиаде учащихся, где случился массовый завал лыжниц в ходе масс-старта.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом стало известно по итогам заседания исполкома. По итогам проведённого расследования инцидента стало ясно, что нарушения в работе жюри не было.

Массовый завал произошёл с общего старта в ходе женской гонки, которая прошла 8 марта в рамках Спартакиады учащихся в селе Эстосадок. На скоростном участке большое число спортсменов не смогли удержать равновесие, а 14 из них не смогли продолжить выступление. Впоследствии из-за этого был отменён мужской масс-старт.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова высказалась о завале спортсменок во время Спартакиады учащихся в Сочи.