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Дьяков: если Промеса посадят на 7,5 лет, то история закончится и его все забудут

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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об аресте нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.
Дьяков: если Промеса посадят на 7,5 лет, то история закончится и его все забудут
  • РИА Новости

«Ситуация плачевная, не дай бог кому-то оказаться в такой. Когда будет вынесен окончательный вердикт суда, «Спартак» не будет ждать Квинси. Пока ещё ничего не доказано, можно побороться. Но в дальнейшем, если его посадят на семь лет, история закончится и про Промеса в скором времени все забудут», — заявил Дьяков Metaratings.ru.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В клубе надеются на благоприятный исход. О дальнейших действиях в отношении футболиста сообщат по мере развития ситуации.

Ранее пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед ответила на вопрос, каким образом будет проходить процесс экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

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