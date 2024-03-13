Мележиков: теперь проблемы Промеса — это проблемы «Спартака»
«Расчёты с «Аяксом» завершены. Теперь проблемы Квинси — это проблемы «Спартака». Их действия или бездействия, к сожалению», — цитирует Мележикова Sport24.
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.