Губерниев — об аресте Промеса в ОАЭ: а мы думали, ему там халву и пряники дадут

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заключение нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Ой, а мы думали ему там халву дадут да пряники. Это ж надо было «Спартаку» Промеса в загранку взять. Прекрасное решение, умное. Теперь, похоже, его дом тюрьма… В Нидерландах», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что Промес не вернётся в Россию в ближайшее время.