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Личка — о поражении «Динамо» от «Зенита» в Кубке России: у нас не было мыслей в атаке

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от «Зенита» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Мне тяжело сказать, что случилось. Я очень расстроен. Мы должны были страховать, отходить в оборону, но соперник забил два гола и контролировал игру. Мы улучшили прессинг после перерыва. Но всё равно в последних 20—30 метрах от ворот сыграли плохо. У нас не было мыслей в атаке», — цитирует Личку «Чемпионат».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.

В составе петербургского клуба дублем отличился Матео Кассьерра (13-я и 21-я минуты).

Подопечные Сергея Семака вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Динамо» продолжит выступление в Пути регионов.

Ранее «Урал» победил «Родину» по пенальти и прошёл в следующий этап Пути регионов Кубка России.

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