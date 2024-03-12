Радченко — об Абаскале: терпение руководства «Спартака» когда-то закончится
«Мы очень долго говорим о «Спартаке» и Абаскале. Мы видим состояние «Спартака» после сборов, команда сыграла вничью с «Зенитом», но в этой игре ничего сверхъестественного не показала. Всё будет зависеть от руководства «Спартака», ведь терпение когда-то заканчивается», — цитирует Радченко «Чемпионат».
В СМИ обсуждают информацию о том, что Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Основными кандидатами на его место являются Владимир Ивич из «Краснодара», Станислав Черчесов и Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».
Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера Жорже.