Энрике: необходимо контролировать игровое время таких футболистов, как Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игровом времени форварда Килиана Мбаппе.

«Мы индивидуально изучаем каждую мелочь, связанную с нашими игроками. Необходимо контролировать игровое время таких крайне взрывных футболистов, как Мбаппе и Дембеле. Это означает, что при определённых обстоятельствах они должны играть либо больше, либо меньше минут», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал».

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».