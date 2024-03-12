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Энрике: необходимо контролировать игровое время таких футболистов, как Мбаппе

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игровом времени форварда Килиана Мбаппе.

«Мы индивидуально изучаем каждую мелочь, связанную с нашими игроками. Необходимо контролировать игровое время таких крайне взрывных футболистов, как Мбаппе и Дембеле.  Это означает, что при определённых обстоятельствах они должны играть либо больше, либо меньше минут», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал». 

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».

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