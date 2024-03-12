СЭ: «Спартак» должен заплатить Абаскалю €1,8 млн в случае увольнения

Стало известно, сколько «Спартак» должен заплатить главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю в случае увольнения.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб должен заплатить испанцу порядка €1,8 млн.

В СМИ обсуждают информацию о том, что Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Основными кандидатами на его место являются Владимир Ивич из «Краснодара», Станислав Черчесов и Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».

Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера Жорже.