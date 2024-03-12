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Погребняк: сомневаюсь, что теперь «Зенит» кому-то отдаст первое место

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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Сомневаюсь, что теперь «Зенит» кому-то отдаст первое место и будет какая-то ротация с первого по третье. Впереди будет «Зенит», а дальше — «Краснодар» или «Динамо», — цитирует Погребняка «РБ Спорт».

Подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 40 очков. «Краснодар» — на второй позиции (39). Тройку призёров замыкает «Динамо» с 38 баллами.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что «Краснодар» не готов быть чемпионом России.

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