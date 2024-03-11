Бородавко: Большунов простыл, у него болит горло

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что олимпийский чемпион Александр Большунов простудился перед чемпионатом России.

«Все, кроме Александра Большунова, тренируются. Саша приболел и уже четыре дня не тренируется. Он простыл, у него болит горло. Будем надеяться, что к началу чемпионата он выздоровеет. Все остальные спортсмены здоровы», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил на всех гонках Кубка России.

Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.