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Бородавко: Большунов простыл, у него болит горло

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что олимпийский чемпион Александр Большунов простудился перед чемпионатом России.

«Все, кроме Александра Большунова, тренируются. Саша приболел и уже четыре дня не тренируется. Он простыл, у него болит горло. Будем надеяться, что к началу чемпионата он выздоровеет. Все остальные спортсмены здоровы», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил на всех гонках Кубка России.

Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.

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