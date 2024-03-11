Головин, Миранчук, Захарян и Кузяев вошли в сборную России на игры с Сербией и Парагваем
Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи с Сербией и Парагваем — 28 футболистов.
Среди представителей иностранных чемпионатов в окончательный список попали Александр Головин, Далер Кузяев, Андрей Лунёв, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.
Команда Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал прекрасной новую форму сборной России по футболу.