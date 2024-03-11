Головин, Миранчук, Захарян и Кузяев вошли в сборную России на игры с Сербией и Парагваем

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.