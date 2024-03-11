Аршавин: «Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки, впереди ещё много игр
«Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки, впереди ещё много игр. У команд маленькая разница очков. Всё ещё может сложиться по‑другому. На чемпионство претендуют три команды: «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
В 20-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Ростову» со счётом 1:2. «Зенит» же разгромил «Урал» — 4:1.
Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» — на второй позиции (39).
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может отправить главного тренера Владимира Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в Кубке России.