Аршавин: «Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки, впереди ещё много игр

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах «Краснодара» на победу в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки, впереди ещё много игр. У команд маленькая разница очков. Всё ещё может сложиться по‑другому. На чемпионство претендуют три команды: «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В 20-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Ростову» со счётом 1:2. «Зенит» же разгромил «Урал» — 4:1.

Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» — на второй позиции (39).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может отправить главного тренера Владимира Ивича в отставку в случае поражения от «Химок» в Кубке России.