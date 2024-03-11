В белорусской федерации подтвердили матч со сборной России в июне

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич прокомментировал возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

«Да, игра между сборными России и Белоруссии состоится в июне. Это не фейковая, а уже официальная информация. Встреча пройдёт в Минске на стадионе «Динамо». Конкретной даты ещё нет», — цитирует Василевича Sport24.

В марте сборная России сыграет два товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе игры состоятся в Москве.

Ранее Александр Дюков сообщил, что РФС договорился о проведении матча России с Белоруссией в июне.