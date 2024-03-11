«Спартак» выступил с заявлением после поражения от «Факела»

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Факела».

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам ещё один праздничный вечер в «Лужниках». Большое спасибо всем, кто пришёл на стадион и переживал дома у экранов», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко, «Факел» — 11-е (22 балла).

Ранее Гильермо Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своей отставке после поражения от «Факела».