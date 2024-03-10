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Дюков заявил, что в создании новой формы участвовали игроки сборной России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в разработке и производстве новой формы для национальных сборных приняла участие большая команда из дизайнеров и игроков.
Дюков заявил, что в создании новой формы участвовали игроки сборной России
  • РИА Новости

«Нам было важно, чтобы форма была удобной. Было несколько дизайнов, ряд игроков участвовали в обсуждении, благодаря их рекомендации выбрали данный комплект формы», — цитирует Дюкова ТАСС.

Презентация формы состоялась 10 марта на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Россия сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Оба матча пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов не исключил, что матчи с Сербией и Парагваем привлекут другие национальные команды.

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