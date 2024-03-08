Ивич — о поражении от «Ростова»: по-моему, карточки выдавались не по одному и тому же критерию

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о судействе в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Была остановка атаки, когда Олусегун получил жёлтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол, показывать жёлтую. Это было странно. По‑моему, карточки выдавались не по одному и тому же критерию обеим командам», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Отметим, что на 49-й минуте Олакунле Олусегун был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

«Краснодар» получил пять жёлтых карточек.

Ранее Массимо Каррера высказался о наставнике «Краснодара» Владимире Ивиче.